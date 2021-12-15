INARRESTABILE TAEKWONDO MARLETTA NEL CAMPIONATO "INTERNATIONAL TOURNAMENT HEREYA OPEN" IN BULGARIA
Il weekend dell’ 11 e 12 Dicembre 2021 si è svolta a Sofia,Bulgaria, l'undicesima edizione del Campionato internazionale denominato "International tournament Hereya Open". Presenti 10 nazioni e 700 atleti.
Il Team Marletta ha schierato ben 10 Atleti conquistate 8 medaglie, 3 Oro, 2 Argento e 3 Bronzo,di seguito il dettaglio dei risultati:
- ORO, SALVATORE CICCIA CAMPIONE INTERNAZIONALE CADETTI -41 Kg CINTURE NERE
Ottavi di finale
ITALIA 40 - 2 UCRAINA
Quarti di finale
ITALIA 58 - 8 BULGARIA
Semifinale
ITALIA 36 - 15 BULGARIA
Finale
ITALIA 23 - 12 BULGARIA;
- ORO, ELEANA MARLETTA
CAMPIONESSA INTERNAZIONALE -29 Kg
Finale
ITALIA 25 - 4 BULGARIA;
- ORO, BEFUMO FRANCESCO
CAMPIONE INTERNAZIONALE -33 Kg
Semifinale
ITALIA 6 - 1 BULGARIA
Finale
ITALIA 8 - 4 BULGARIA;
- ARGENTO, ASIA MARLETTA
CADETTI A -47 CINTURE NERE
Ottavi di finale
ITALIA 45 - 24 GRECIA
Quarti di Finale
ITALIA 15 - 13 BULGARIA
Semifinale
ITALIA 20 - 0 BULGARIA
Finale
ITALIA 5 - 8 BULGARIA;
- ARGENTO, LUDOVICA GRAZIOSO KIDS -33 CINTURE NERE
Semifinale
ITALIA 31 - 29 GRECIA
Finale
ITALIA 31 - 51 BULGARIA;
-BRONZO, GIORGIA CATENA
JUNIOR -52 CINTURE NERE
Quarti di finale
ITALIA 13 - 12 BULGARIA
Semifinale
ITALIA 24 - 38 GRECIA;
- BRONZO, MAURICI MICHAEL CADETTI
-49 CINTURE NERE
Ottavi di finale
ITALIA 22 - 10 BULGARIA
Quarti di finale
ITALIA 22 - 2 BULGARIA
Semifinale
ITALIA 16 - 7 BULGARIA;
-BRONZO, SIMONE CICCIA KIDS -27 Kg
Quarti di finale
ITALIA 36 - 16 BULGARIA
Semifinale
ITALIA 51 - 31 BULGARIA;
Si ferma ai quarti di finale,ad un soffio dalla medaglia Antonio Grasso per un punteggio di 18 - 19 contro Cipro.
"L'ultima gara dell'anno è andata davvero bene, il livello nei Balcani è abbastanza alto, ciò ha messo a dura prova i nostri ragazzi confermando che la nostra squadra è sempre più competitiva. Il duro lavoro fatto dagli atleti insieme alle loro famiglie ripaga sempre di più.
Tra i prossimi obbiettivi molteplici gare sul territorio nazionale e soprattutto all'estero.
I nostri Atleti sono sempre pronti e sanno che il duro lavoro fatto con dedizione e professionalità li ripagherà sempre, il loro carattere è stato adattato a non patire stress emotivi e fisici nel pre e post gara, gareggiano per il proprio orgoglio e per portare sempre più in alto il nome della nostra Paternó".