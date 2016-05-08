Cadono e si rialzano: inarrestabili Red Sox

SI torna da Verona con una vittoria ed una sconfitta: la marcia in campionato prosegue

95047.it Il campionato di serie A Baseball è arrivato alla dodicesima giornata e ha visto i ragazzi del manager Riccardo Messina giocare le due partite contro il Baseball team Verona, fuori casa. Il primo dei due incontri non è stato roseo per i ragazzi paternesi e si è chiuso a favore degli avversari con il punteggio di 16 a 6. Un risultato che, seppur duro, non ha demoralizzato i giocatori siciliani facendoli impegnare al massimo nella gara due fino a guadagnarsi la vittoria.

“Il successo che i Red Sox Paternò hanno ottenuto col Verona è stato raggiunto col cuore – dichiara il manager Messina -. Non è facile, infatti, riprendersi da una dura sconfitta come quella subita nella prima gara; eppure i ragazzi hanno saputo dimenticare in fretta la pessima prestazione ritrovando il giusto piglio per prevalere nella gara successiva”.

Bisogna sottolineare l'ottima prestazione in attacco di Garcia, Salgado e Costa e l'ormai consueta vittoria per il lanciatore Franklyn Torres.

I risultati confermano, ancora adesso, i Red Sox Paternò al vertice del girone B della serie Federale di baseball.

I prossimi incontri si disputeranno il prossimo sabato 14, alle 15:30, e domenica mattina, alle 10, al Warriors Field di contrada Ficuzza.