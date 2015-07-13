Inarrestabili Red Sox: play off conquistati

Parole di soddisfazione e grinta nel comunicato stampa del roster paternese: prosegue, intanto, la raccolta fondi

95047.it Il comunicato stampa dei Red Sox, dopo il raggiungimento dei play off:

"Allenamento, determinazione e costanza sono stati gli ingredienti capaci di condurre il Paternò Red Sox Baseball agli agognati play off scudetto.

I giocatori paternesi, reduci da un’importante trasferta giocata lo scorso fine settimana contro il Senago, hanno dato prova delle loro capacità.

Persa la prima partita, con un punteggio di 11 a 5 a favore della squadra avversaria, i giovani del manager Messina si sono rifatti nella seconda gara dove hanno conquistato la vittoria per 5 a 3.

Da segnalare, l'ottima prova in attacco di Santi Freni.

Intanto, continua la campagna di sensibilizzazione della squadra paternese sul fronte dei fondi, risorsa necessaria per portare a termine il campionato.

Un ringraziamento importante della squadra va a tutti coloro i quali, anche in piccolo, hanno sostenuto e creduto nel sogno del Paternò Red Sox.

Dopo una breve pausa estiva, i ragazzi riprenderanno le gare con la massima determinazione per cercare di conquistare la vetta della massima serie".