INAUGURATA LA SALA D'ATTESA DELLA STAZIONE DI GIACONIA DELLA CIRCUMETNEA

Grande soddisfazione delle autorità presenti e dei tanti utenti che utilizzano la Circumetnea per l'inaugurazione della sala d'aspetto della stazione di Giaconia.

"Era un intervento necessario e atteso da tempo. Ringrazio il presidente del Cad, Angelo Peci, che ha dimostrato grande sensibilità nell'accogliere la nostra richiesta e la Ferrovia Circumetnea, prontamente attiva nel realizzare l'intervento", ha dichiarato il sindaco Daniele Motta, presente insieme agli assessori Graziella Manitta, e Salvo Pappalardo e ai consiglieri Andrea Magrì e Giuseppe Santonocito.

La vice presidente del Consiglio comunale, Angela Virgillito e il direttore generale della Fce, Salvatore Fiore, hanno tagliato il nastro. "La sala d'attesa è necessaria in una stazione che giornalmente accoglie pendolari.

L'impegno per il territorio continua - ha dichiarato la vice presidente Virgillito -:: ho presentato un progetto in Consiglio per poter ampliare la sede stradale ed evitare una strozzatura che rallenta e rende pericoloso il transito dei mezzi nei pressi della stazione".