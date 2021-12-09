INAUGURATO IL PRESEPE REALIZZATO DA ARTIGIANI-ARTISTI PATERNESI ALL'INTERNO DEI GIARDINI DI PALAZZO ORLEANS
Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha inaugurato ieri pomeriggio, insieme agli assessori, il presepe artistico all'interno dei Giardini del Palazzo Orléans e l'illuminazione natali...
Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha inaugurato ieri pomeriggio, insieme agli assessori, il presepe artistico all'interno dei Giardini del Palazzo Orléans e l'illuminazione natalizia sulla facciata principale dell'edificio e sul cipresso all'ingresso del parco.
Il presepe è composto da una cinquantina di figure in terracotta, tra personaggi umani e animali, alte fino a 1,25 metri e interamente realizzate a mano da artigiani siciliani: per questo motivo, sono tutti pezzi unici.
Lo scenario riproduce un borgo rurale siciliano ricreato attraverso costruzioni in legno e polistirolo antichizzate che ospitano rappresentazioni di antichi mestieri (come il cestaio e la filatrice) esponendo anche strumenti artigianali d'epoca.
Il presepe si estende su una superficie di circa 200 mq e può essere osservato lungo tutti i suoi lati. Il percorso, fruibile dalle persone con disabilità, viene tracciato da luci rosse e gialle, a richiamare anche i colori della bandiera della Regione Siciliana, guidando i visitatori intorno al presepe per osservare, da vicino e in tutti i suoi dettagli, la rappresentazione e i personaggi.
Quello ospitato nei Giardini del Palazzo Orléans è uno dei presepi statici più grandi d'Italia ed è stato realizzato da artigiani-artisti dell'"Agorà Beach" Arte e Mestieri di Paternò, in provincia di Catania, sotto la direzione artistica del maestro Giulio Vasta. I personaggi sono stati realizzati dalla ditta Terracotta "Anicito".