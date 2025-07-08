INCENDI A PATERNÒ: PROSEGUE LO SPEGNIMENTO IN VIA SAN MARCO, ROGO DI STERPAGLIE NELLA NOTTE IN VIALE DEI PLATANI

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso a Paternò (CT), nella zona di via San Marco, dove un vasto incendio è divampato all’interno...

Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Adrano, Paternò, Acireale e Maletto, sotto il coordinamento del funzionario di servizio.

Le fiamme, particolarmente intense, hanno richiesto un massiccio intervento per evitare che si propagassero alle strutture adiacenti

In supporto alle operazioni è intervenuta anche un’autobotte della Forestale con relativo personale, oltre a uomini della Protezione Civile, prontamente accorsi per contenere l’emergenza. Il traffico nelle zone limitrofe è stato bloccato; sul posto sono giunti anche i vigili urbani di Paternò per gestire la viabilità.

Poco prima della mezzanotte, un altro incendio si è sviluppato nello slargo di viale dei Platani, dove sterpaglie e vegetazione secca hanno preso fuoco.

Anche in questo caso, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, evitando conseguenze più gravi.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dei roghi. Non si segnalano al momento feriti, ma la situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.