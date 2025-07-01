INCENDI DI STERPAGLIA NEL CATANESE, MISTERBIANCO TRA LE ZONE PIÙ COLPITE

MISTERBIANCO – L'ondata di caldo che ha investito la Sicilia in queste ore ha favorito il divampare di numerosi incendi boschivi e di sterpaglie, rendendo particolarmente critica la giornata di oggi,...

MISTERBIANCO – L'ondata di caldo che ha investito la Sicilia in queste ore ha favorito il divampare di numerosi incendi boschivi e di sterpaglie, rendendo particolarmente critica la giornata di oggi, martedì 1° luglio 2025.

Tra le zone maggiormente colpite, spicca il territorio di Misterbianco, dove si sono registrati diversi focolai nel corso della mattinata e del primo pomeriggio.

Le aree più interessate sono quelle di via Carlo Marx e i terreni limitrofi al cimitero comunale, dove rovi e sterpaglie hanno preso fuoco con estrema rapidità.

Una densa colonna di fumo si è sollevata in cielo, risultando visibile anche dalla tangenziale di Catania e provocando preoccupazione tra gli automobilisti in transito. I vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e circoscrivere i roghi, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Le alte temperature, il vento e la siccità degli ultimi giorni stanno creando un contesto ad alto rischio incendi su tutto il territorio regionale.

Le autorità raccomandano la massima attenzione, evitando qualsiasi azione che possa innescare nuovi focolai.

La situazione è monitorata costantemente, e si attendono aggiornamenti sull’evolversi degli interventi in corso