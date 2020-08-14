INCENDI E CALDO, ALLARME A FERRAGOSTO: IL TERMOMETRO SFIORERÀ I 41 GRADI

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 15 agosto che prevede, per l’area di Catania il livello di allert...

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 15 agosto che prevede, per l’area di Catania il livello di allerta è 1, a Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi.

Rosso il livello di allarme per le province di Ragusa e Agrigento.

Il sito 3 b meteo conferma che l’anticiclone subtropicale garantisce un Ferragosto all’insegna del bel tempo su Campania, Calabria e Sicilia; da segnalare solo lo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi al pomeriggio nelle aree interne montuose – più estesi e compatti sull’Appennino campano, ove non sono da escludersi brevi e isolati acquazzoni – e locali velature di passaggio sulle province meridionali della Sicilia. .

Temperature in ulteriore lieve aumento. Caldo intenso nelle aree interne della Sicilia con picchi prossimi o localmente superiori alla soglia dei 42°C nella Piana di Catania; Mari prevalentemente poco mossi, salvo locali rinforzi sul Canale di Sicilia e sullo Ionio a largo.