INCENDI E CALDO, ALLARME A FERRAGOSTO: IL TERMOMETRO SFIORERÀ I 41 GRADI

A cura di Redazione Redazione
14 agosto 2020 19:14
La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 15 agosto che prevede, per l’area di Catania il livello di allerta è 1, a Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi.

Rosso il livello di allarme per le province di Ragusa e Agrigento.
Il sito 3 b meteo conferma che l’anticiclone subtropicale garantisce un Ferragosto all’insegna del bel tempo su Campania, Calabria e Sicilia; da segnalare solo lo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi al pomeriggio nelle aree interne montuose – più estesi e compatti sull’Appennino campano, ove non sono da escludersi brevi e isolati acquazzoni – e locali velature di passaggio sulle province meridionali della Sicilia. .
Temperature in ulteriore lieve aumento. Caldo intenso nelle aree interne della Sicilia con picchi prossimi o localmente superiori alla soglia dei 42°C nella Piana di Catania; Mari prevalentemente poco mossi, salvo locali rinforzi sul Canale di Sicilia e sullo Ionio a largo.

