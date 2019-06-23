INCENDI: IN PREFETTURA CATANIA ATTIVATA SALA OPERATIVA PER EMERGENZA

Una sala operativa per affrontare e gestire l'emergenza incendi in città e provincia è stata attivata dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino.Una delle zone maggiormente colpita è stata l'Oasi del...

Una delle zone maggiormente colpita è stata l'Oasi del Simeto, dove hanno operato squadre del corpo forestale, con le fiamme che hanno lambito la strada statale 114 che per circa mezz'ora è stata chiusa al traffico.

A Belpasso le fiamme sono arrivate a minacciare abitazioni e capannoni industriali.

Un uomo rimasto bloccato in casa è stato portato in salvo dai vigili del fuoco ed è ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania, ma le sue condizioni non sono gravi. Pompieri di Acireale e Riposto del Comando provinciale di Catania hanno messo in sicurezza 64 bovini di un allevamento di Acicatena.

Un incendio sterpaglie sviluppatosi nelle vicinanze ha coinvolto il fienile dell'allevamento, minacciando direttamente l'incolumità degli animali che adesso sono al sicuro.

