INCENDI IN SICILIA, ALLERTA ROSSA PER LUNEDÌ 21 LUGLIO: CATANIA, MESSINA, ENNA E CALTANISSETTA TRA LE PROVINCE PIÙ A RISCHIO

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino di allerta rossa per rischio incendi valido per la giornata di lunedì 21 luglio 2025. Le condizioni meteorologiche previste – con temperature elevate, venti secchi e forte irraggiamento solare – determinano un elevato pericolo di incendi in diverse aree dell’isola.

Province in Allerta Rossa

È stata dichiarata la fase di attenzione per rischio incendi (livello alto) nelle seguenti province:

Caltanissetta (CL)

Catania (CT)

Enna (EN)

Messina (ME)

In queste aree si raccomanda la massima cautela e l’immediata segnalazione di eventuali principi di incendio alle autorità competenti.

Province in Fase di Preallerta

La pericolosità media (fase di preallerta) riguarda invece le province di:

Agrigento (AG)

Palermo (PA)

Ragusa (RG)

Siracusa (SR)

Trapani (TP)

Anche in queste zone è necessario mantenere alta l’attenzione e adottare tutte le misure di prevenzione previste.

La Protezione Civile invita i sindaci dei comuni interessati ad attivare le procedure operative previste nei rispettivi Piani Comunali di Emergenza, al fine di prevenire e gestire eventuali situazioni di crisi legate agli incendi boschivi.

Per comunicazioni, segnalazioni e richieste di intervento è attiva la Sala Operativa Unificata Regionale (SOUR) al numero: 800 404 040