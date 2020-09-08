INCENDIATA UNA PALMA ALLE SALINELLE, BLACK OUT NELLA ZONA
Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto intorno alle ore 20 in via acque grasse in zona salinelle, degli sconosciuti hanno bruciato una palma.L'incendio ha interessato...
Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto intorno alle ore 20 in via acque grasse in zona salinelle, degli sconosciuti hanno bruciato una palma.
L'incendio ha interessato anche dei cavi elettrici che hanno mandato in tilt la zona, al momento si segnalano assenza dell’ erogazione della corrente elettrica nella zona, nonché lo stop alla pubblica illuminazione.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che in modo tempestivo hanno spento il fuoco, evitando il propagarsi delle fiamme dentro il campetto adiacente
https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/09/YouCut_20200908_214630143.mp4