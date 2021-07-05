INCENDIO A BELPASSO: BRUCIANO STERPAGLIE, NEL ROGO COINVOLTA ANCHE UN’AUTO
Pure oggi giornata di incendi nel nostro comprensorio, vari incendi si sono sviluppati nei territori di Belpasso, Santa Maria Licodia, Ragalna e Belpasso.
A Belpasso, le fiamme hanno investito le sterpaglie all’altezza dell’incrocio tra le vie Seconda traversa, via Terza traversa e via Retta di Ponente
L’episodio è avvenuto nella mattina di oggi, di lunedì 05 Luglio 2021.
Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Adrano , i colleghi del distaccamento di Paternò, sono impegnati in altri interventi.
I vigili del fuoco, adesso, chiedono alla Regione che vengano aggiunte le squadre boschive al personale dei pompieri già esistente. «Il lavoro per i vigili del fuoco in questo momento è a dismisura - afferma Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale del sindacato Usb - Chiediamo alla Regione che attivi il servizio con urgenza».
Il rogo, le cui cause sono imprecisate, ha interessato anche un’auto. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata