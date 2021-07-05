95047

INCENDIO A BELPASSO: BRUCIANO STERPAGLIE, NEL ROGO COINVOLTA ANCHE UN’AUTO

FLASHPure oggi giornata di incendi nel nostro comprensorio, vari incendi si sono sviluppati nei territori  di Belpasso, Santa Maria Licodia, Ragalna e Belpasso.A Belpasso, le fiamme hanno investito le...

05 luglio 2021 16:13
INCENDIO A BELPASSO: BRUCIANO STERPAGLIE, NEL ROGO COINVOLTA ANCHE UN'AUTO
Dintorni
FLASH

Pure oggi giornata di incendi nel nostro comprensorio, vari incendi si sono sviluppati nei territori  di Belpasso, Santa Maria Licodia, Ragalna e Belpasso.

A Belpasso, le fiamme hanno investito le sterpaglie all’altezza dell’incrocio tra le vie Seconda traversa, via Terza traversa e via Retta di Ponente

L’episodio è avvenuto nella mattina di oggi,  di lunedì  05 Luglio 2021.

Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Adrano , i colleghi del distaccamento di Paternò, sono impegnati in altri interventi.

I vigili del fuoco, adesso, chiedono alla Regione che vengano aggiunte le squadre boschive al personale dei pompieri già esistente. «Il lavoro per i vigili del fuoco in questo momento è a dismisura - afferma Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale del sindacato Usb - Chiediamo alla Regione che attivi il servizio con urgenza».

Il rogo, le cui cause sono imprecisate, ha interessato anche un’auto. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata

