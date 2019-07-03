INCENDIO A MISTERBIANCO, FIAMME ALTE IN PROSSIMITÀ DELLE ABITAZIONI
Un incendio è divampato questo pomeriggio intorno alle ore 15, a Belsito frazione di Misterbianco.
L'incendio fortunatamente ha riguardato solamente delle sterpaglie in un campo, ma le fiamme alte in prossimità delle abitazioni hanno destato subito forti preoccupazioni.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Catania Nord ed un mezzo della centrale , per circoscrivere e spegnere il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.
Il fumo intenso ha creato disagi alla popolazione, tanta paura ma non si registrano danni a persone.