INCENDIO A PATERNÒ: AUTO IN FIAMME IN VIA G.B. NICOLOSI

Paura oggi pomeriggio intorno alle ore 14 a Paternò, dove un incendio si è sviluppato su un'autovettura in via G.B. Nicolosi, all'incrocio con via Mediterraneo.

Le cause dell'incendio sono al momento ignote e sotto inchiesta da parte delle autorità competenti.

Le prime informazioni indicano che a prendere fuoco è stata una Volkswagen.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto, riuscendo a domare l'incendio e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

Fortunatamente, non si registrano conseguenze per le persone presenti sul luogo.

Il traffico nella zona interessata sta subendo leggeri rallentamenti a causa delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I Carabinieri sono presenti sul posto per svolgere le consuete procedure di rito.