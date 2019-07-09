INCENDIO A SAN MICHELE DI GANZARIA: BOSCO IN FIAMME, PAURA PER UN CENTINAIO DI PERSONE PARTECIPANTI AD UN MATRIMONIO
Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato ieri a Caltagirone e a San Michele di Ganzaria, nel Catanese.Il rogo ha interessato una vasta zona boschiva ed essendo in parte irraggiungibile via ter...
Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato ieri a Caltagirone e a San Michele di Ganzaria, nel Catanese.
Il rogo ha interessato una vasta zona boschiva ed essendo in parte irraggiungibile via terra dalle squadre dei vigili del fuoco si è reso necessario l’intervento di alcuni Canadair.
Nell’area interessata dalle fiamme, sul territorio di San Michele di Ganzaria, si trova anche un’antica masseria abidita a locale per ricevimenti, dove, al momento dell’incendio, vi erano oltre un centinaio di invitati a un banchetto di matrimonio per i quali si stava prendendo in considerazione la possibilità di un’evacuazione a scopo precauzionale.
Quest’ultima non si è resa necessaria.
L’incendio è stato agevolmente controllato e nell’area interessata i pompieri hanno lavorato incessantemente per diverse ore.