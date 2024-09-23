INCENDIO A SANTA MARIA DI LICODIA: SCOOTER AVVOLTO DALLE FIAMME IN VIA VITTORIO EMANUELE
Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre 2024, in via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia, dove uno scooter è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’episodio, ch...
Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre 2024, in via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia, dove uno scooter è stato completamente avvolto dalle fiamme.
L’episodio, che ha attirato l’attenzione dei passanti, si è verificato intorno alle ore 18:00.
Nonostante l’immediato intervento di un cittadino privato che, con l’ausilio di un estintore, ha cercato di domare il fuoco, le fiamme avevano ormai già divorato il mezzo, riducendolo a un ammasso carbonizzato.
Fortunatamente, non si registrano feriti nell'incidente. Al momento, le cause che hanno provocato l’incendio dello scooter non sono ancora note.