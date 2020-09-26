INCENDIO A VALCORRENTE, A FUOCO STERPAGLIE E CARTELLONE PUBBLICITARIO

Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle ore 20.30 a Valcorrente frazione di Belpasso nella folta vegetazione nella rotonda a pochi decine di metri dal centro commerciale.A dare l'allarm...

Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle ore 20.30 a Valcorrente frazione di Belpasso nella folta vegetazione nella rotonda a pochi decine di metri dal centro commerciale.

A dare l'allarme gli automobilisti che hanno notato il fumo e le fiamme innalzarsi a prendere fuoco rifiuti abbandonati e sterpaglie ai bordi della strada; le fiamme hanno lambito inoltre un grosso cartellone pubblicitario.

Sul posto si sono portati gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona .Da chiarire ancora le cause e la dinamica di quanto accaduto: non risultano feriti o intossicati.