INCENDIO ALLA ECOMAC DI AUGUSTA: NUBE VISIBILE FINO A SIRACUSA. STOP ALLE ATTIVITÀ ALL’APERTO

Augusta (SR), 5 luglio 2025 – Un violento incendio è divampato nelle ultime ore presso lo stabilimento Ecomac, situato nel territorio comunale di Augusta. Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo visibile anche a grande distanza, fino a Siracusa, destando forte preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali.

La Protezione Civile ha precisato che il rogo non ha coinvolto direttamente la zona industriale, ma resta alta l’allerta per il rischio ambientale legato alla possibile dispersione di sostanze tossiche nell’atmosfera.

La nube si sta estendendo progressivamente, interessando i cieli di Augusta, Melilli, Priolo e Solarino. Al momento non risultano pericoli immediati per la popolazione di Siracusa, ma viene comunque raccomandata la massima prudenza, in particolare in relazione alla possibile variazione della direzione dei venti.

Misure precauzionali: chiusura temporanea di dehors e attività all’aperto

In via del tutto precauzionale e al fine di tutelare la salute pubblica, l’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura temporanea di tutte le attività commerciali dotate di spazi esterni aperti al pubblico, come bar, ristoranti e locali con dehors.

La decisione si inserisce nell’ambito dell’Ordinanza di rifugio al chiuso, emanata in coordinamento con le autorità competenti, per limitare al massimo l’esposizione della popolazione alle emissioni derivanti dall’incendio in corso.

Le autorità invitano la cittadinanza a:

Limitare le attività all’aperto

Chiudere porte e finestre, soprattutto in caso di cambiamento della direzione del vento

Seguire esclusivamente i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti sulla situazione

L’Amministrazione Comunale assicura che verranno forniti aggiornamenti costanti sull’evoluzione dell’emergenza e sulle eventuali ulteriori misure da adottare.