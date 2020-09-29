INCENDIO ALLA SCUOLA DON MILANI DI PATERNÒ IERI SERA, PROBABILE INCENDIO DOLOSO

https://www.facebook.com/paternonotizie/posts/3273213609431977Rogo all'interno della Scuola ex IV Circolo Don Lorenzo Milani di Paternò. E' successo nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 19 ed...

https://www.facebook.com/paternonotizie/posts/3273213609431977

Rogo all'interno della Scuola ex IV Circolo Don Lorenzo Milani di Paternò. E' successo nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 19 ed ha interessato la parte alta dell’edificio tra la fine del terzo livello e il quarto, che si affaccia su via Don Orione.

Molto probabilmente alcuni vandali sono entrati all'interno della scuola. Gli individui, dopo essere entrati nell'edificio, hanno dato fuoco a del materiale presente al suo interno.

Le fiamme alte e la colonna di fumo erano ben visibile dall'esterno dalla struttura

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. con il supporto dei colleghi di Catania limitando i danni e mettendo in sicurezza l'area. Non si segnalano danni a persone.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono state ultimate poco dopo le 21.

Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia e gli uomini della polizia municipale locale per le indagini del caso.