INCENDIO DENTRO UN GARAGE IN VIA GATTO A PATERNO'
Un incendio si è verificato oggi 22 agosto 2022 intorno alle ore 13 in via Gatto, una delle centralissime vie nel centro storico di Paternò.Il rogo si è sviluppato all'interno di un garage con dentro...
Un incendio si è verificato oggi 22 agosto 2022 intorno alle ore 13 in via Gatto, una delle centralissime vie nel centro storico di Paternò.
Il rogo si è sviluppato all'interno di un garage con dentro vari mezzi.
Non si conoscono le cause del rogo, probabilmente per un corto circuito.
Tanta paura per i residenti della zona che si sono allontanati dalle proprie abitazioni per precauzione.
Una densa colonna di fumo nero era ben visibile in lontananza e l'aria irrespirabile nella zona dell'incendio
Sul posto due automezzi dei vigili del fuoco al fine di spegnere l'incendio mettere in sicurezza l'area interessata.
Per tutti i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti I carabinieri della stazione locale.
IN AGGIORNAMENTO