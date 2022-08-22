95047

INCENDIO DENTRO UN GARAGE IN VIA GATTO A PATERNO'

Un incendio si è verificato oggi 22 agosto 2022 intorno alle ore 13 in via Gatto, una delle centralissime vie nel centro storico di Paternò.Il rogo si è  sviluppato all'interno di un garage con dentro...

22 agosto 2022 13:52
Un incendio si è verificato oggi 22 agosto 2022 intorno alle ore 13 in via Gatto, una delle centralissime vie nel centro storico di Paternò.

Il rogo si è  sviluppato all'interno di un garage con dentro vari mezzi.

Non si conoscono le cause del rogo, probabilmente per un corto circuito.

Tanta paura per i residenti  della zona che si sono allontanati dalle proprie abitazioni per precauzione.

Una densa colonna di fumo nero era ben visibile in lontananza e l'aria irrespirabile nella zona dell'incendio

Sul posto due automezzi dei vigili del fuoco  al fine di spegnere l'incendio mettere in sicurezza l'area  interessata.

Per tutti  i rilievi e la gestione  del traffico  sono intervenuti I carabinieri della stazione locale.

IN AGGIORNAMENTO

