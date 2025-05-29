Incendio devastante a Pietralunga: in azione anche l’elicottero della Forestale per domare le fiamme

PIETRALUNGA – Un violento incendio ha colpito nel pomeriggio di oggi una vasta area boschiva nella zona di Pietralunga, causando ingenti danni al patrimonio naturale locale. Le fiamme, particolarmente...

PIETRALUNGA – Un violento incendio ha colpito nel pomeriggio di oggi una vasta area boschiva nella zona di Pietralunga, causando ingenti danni al patrimonio naturale locale. Le fiamme, particolarmente estese e alimentate probabilmente dalle alte temperature e dal vento, hanno devastato gran parte del versante posteriore della zona, mentre il fronte che si affaccia verso il ponte sospeso è stato colpito solo nella parte alta.

Fortunatamente, le fiamme non hanno raggiunto la parte bassa dell’area, quella che confina con il fiume, evitando così danni ancora più gravi a un ecosistema delicato.

Vista la vastità dell’area colpita, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, è stato necessario l’intervento dell’elicottero della Forestale, che ha operato dall’alto per contenere l’avanzata delle fiamme e supportare le operazioni di spegnimento a terra.

«È sconvolgente e scioccante pensare che una zona protetta come Pietralunga si trovi ogni anno costantemente in situazioni del genere», ha commentato un testimone presente sul posto, sottolineando la ricorrenza preoccupante di incendi in quest’area naturale.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per accertare le cause del rogo, non escludendo al momento nessuna ipotesi.