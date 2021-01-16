Incendio di abitazione a Raddusa

Stamani, intorno alle 9,20, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta a Raddusa (CT), in via Alcide de Gasperi,...

Stamani, intorno alle 9,20, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta a Raddusa (CT), in via Alcide de Gasperi, 3 per lo spegnimento dell'incendio del tetto di una palazzina.

Al momento non ci risulta che ci siano persone coinvolte.

Gli occupanti dell'edificio, a scopo precauzionale, sono stati evacuati.

Oltre la squadra del Distaccamento di Paternò ed in supporto quella del Distaccamento di Piazza Armerina del Comando Procinciale Vigili del Fuoco di Enna, sul posto è stata inviata un'autobotte di rincalzo, un automezzo logistico per la gestione degli autorespiratori e un'autoscala dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

L'intervento è ancora in corso e le cause sono in corso di accertamento.