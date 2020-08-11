INCENDIO DI IMBARCAZIONI A S. MARIA LA SCALA , DUE FERITI, UNO CON GRAVI USTIONI

Un violento incendio é divampato nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Santa Maria la Scala, borgo marinaro di Acireale (CT).Due barche sono state distrutte dalle fiamme, che si sono propagate in...

Un violento incendio é divampato nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Santa Maria la Scala, borgo marinaro di Acireale (CT).

Due barche sono state distrutte dalle fiamme, che si sono propagate inizialmente da una delle due imbarcazioni, sulla quale si trovavano due persone, che durante le prime fasi dell'incendio sono state investite dalle fiamme.

Una di esse ha riportato ustioni negli arti inferiori.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale e di due vigili del fuoco liberi dal servizio che si trovavano casualmente nelle vicinanze.

Uno di essi ha messo a disposizione il proprio gommone ormeggiato nello stesso porticciolo, dal quale é stato possibile effettuare lo spegnimento dell'incendio di una delle due barche che a causa dell'incendio aveva spezzato gli ormeggi ed era in fiamme alla deriva.

Sul posto é intervenuta via mare la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco di Catania con la motobarca.

Un'utobotte di rincalzo è giunta via terra dalla Sede Centrale di Catania.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dai Sanitari del Servizio 118 per le cure del caso.