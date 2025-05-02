INCENDIO DI RIFIUTI A MISTERBIANCO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle ore 12:30, una squadra del Distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta per un incendio divampato all’interno di una proprietà privata in via Desiderio La Placa, a Mis...

Intorno alle ore 12:30, una squadra del Distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta per un incendio divampato all’interno di una proprietà privata in via Desiderio La Placa, a Misterbianco (CT).

L’incendio ha interessato una parte di un terreno di circa 1500 mq, dove erano presenti rifiuti di vario genere che hanno preso fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso.