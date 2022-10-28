INCENDIO DI RIFIUTI. VIGILI DEL FUCO SUL POSTO
Un grosso incendio si è sviluppato nei pressi di via Feudo Stella a PaternòL’incendio si è sviluppato poco dopo le 15.30 da un cumulo di rifiuti che hanno generato subito una grossa nube nera su tutta...
A cura di Redazione
28 ottobre 2022 17:25
Un grosso incendio si è sviluppato nei pressi di via Feudo Stella a Paternò
L’incendio si è sviluppato poco dopo le 15.30 da un cumulo di rifiuti che hanno generato subito una grossa nube nera su tutta la zona, visibile pure sulla ss121 (pure a chilometri di distanza).
L’incendio ha interessato anche le sterpaglie dei vicini campi propagandosi per diverse centinaia di metri.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza tutta l’area.
IN AGGIORNAMENTO