95047

INCENDIO DI RIFIUTI. VIGILI DEL FUCO SUL POSTO

Un grosso incendio si è sviluppato nei pressi di via Feudo Stella a PaternòL’incendio si è sviluppato poco dopo le 15.30 da un cumulo di rifiuti che hanno generato subito una grossa nube nera su tutta...

A cura di Redazione Redazione
28 ottobre 2022 17:25
INCENDIO DI RIFIUTI. VIGILI DEL FUCO SUL POSTO -
News
Condividi

Un grosso incendio si è sviluppato nei pressi di via Feudo Stella a Paternò

L’incendio si è sviluppato poco dopo le 15.30 da un cumulo di rifiuti che hanno generato subito una grossa nube nera su tutta la zona, visibile pure sulla ss121  (pure a chilometri di distanza).

L’incendio ha interessato anche le sterpaglie dei vicini campi propagandosi per diverse centinaia di metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza tutta l’area.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047