INCENDIO DI RIFIUTI. VIGILI DEL FUCO SUL POSTO

Un grosso incendio si è sviluppato nei pressi di via Feudo Stella a PaternòL’incendio si è sviluppato poco dopo le 15.30 da un cumulo di rifiuti che hanno generato subito una grossa nube nera su tutta...

A cura di Redazione 28 ottobre 2022 17:25

Condividi