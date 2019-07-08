INCENDIO DI STEPAGLIE ALLA COLLINA STORICA
Ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione è in corso, nei pressi della collina storica.L'incendio per cause ancora ignote, è divampato intorno alle ore 18.In pochi istanti, il rogo si è rapidament...
Ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione è in corso, nei pressi della collina storica.
L'incendio per cause ancora ignote, è divampato intorno alle ore 18.
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.
In questi casi, la prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell’anno, più che mai, necessaria.
Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.