INCENDIO DI STEPAGLIE ALLA COLLINA STORICA

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2019 18:57
INCENDIO DI STEPAGLIE ALLA COLLINA STORICA -
Ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione è in corso, nei pressi della collina storica.

L'incendio per cause ancora ignote, è divampato intorno alle ore 18.

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

In questi casi, la prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell’anno, più che mai, necessaria.

Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.

 

