INCENDIO DI STERPAGLIE A MASCALUCIA: INTERVENTO IN CORSO, LE FIAMME MINACCIANO ABITAZIONI

In tarda mattinata è giunta una chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per segnalare un incendio di sterpaglie a Mascalucia, che minaccia anche le abitazioni circostanti. L'intervento tempestivo ha coinvolto diverse squadre operative, impegnate nello spegnimento delle fiamme che si sono estese fino a San Pietro Clarenza, in via Santa Margherita.

Sul posto sono state inviate la prima partenza della Centrale, una squadra boschiva e due autobotti. L'operazione vede la collaborazione della Protezione Civile, del Corpo Forestale e di un Canadair, tutti impegnati a domare l'incendio e a proteggere le aree a rischio.

Grazie agli sforzi congiunti, si è riusciti a evitare che il capannone della Protezione Civile, contenente importanti mezzi di lavoro, fosse completamente distrutto. Tuttavia, alcuni veicoli all'esterno sono stati coinvolti dalle fiamme.

Le fiamme continuano a minacciare le abitazioni adiacenti, e le squadre di intervento sono al lavoro per proteggere le case e i residenti.

L'operazione è ancora in corso, con tutti gli sforzi concentrati sul contenimento e l'estinzione dell'incendio per evitare ulteriori danni.