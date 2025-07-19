INCENDIO DI STERPAGLIE A PATERNÒ: MOMENTI DI PAURA, DONNA COLTA DA MALORE
Un incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 luglio 2025, in via Sella, nella zona del nuovo cimitero a Paternò.
Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, hanno generato momenti di apprensione tra i residenti della zona.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Una donna, colta da un lieve malore per lo spavento, è stata assistita sul posto: le sue condizioni non destano preoccupazione e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.
Presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.
Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo: tra le ipotesi al vaglio, quella dolosa o una possibile disattenzione, favorita dalle alte temperature e dall’elevato rischio incendi di questi giorni.