INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO DEL POPOLO
Incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30 nei pressi del palazzo comunale, a Largo del Municipio.In pochi istanti, il rogo si è rapidamente...
Incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30 nei pressi del palazzo comunale, a Largo del Municipio.
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una colonna di fumo bianca
A fuoco rifiuti e sterpaglie all’interno di un terreno.
Il repentino intervento dei vigili del fuoco di Paternò ha evitato il peggio, i pompieri dopo aver domato il rogo, hanno bonificato l'area.
Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò.
Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.