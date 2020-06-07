95047

INCENDIO DI STERPAGLIE AL CORSO DEL POPOLO

07 giugno 2020 18:28
Incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30 nei pressi del palazzo comunale, a Largo del Municipio.

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una  colonna di fumo bianca

A fuoco rifiuti e sterpaglie all’interno di un terreno.

Il repentino intervento dei vigili del fuoco di Paternò ha evitato il peggio, i pompieri dopo aver domato il rogo, hanno bonificato l'area.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

