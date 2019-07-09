FLASHPer la cronaca, ci tocca riportare l'ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione nei pressi della collina storica.A prendere questa volta, della vegetazione nei pressi del vecchio ospedale.L’in...

FLASH

Per la cronaca, ci tocca riportare l'ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione nei pressi della collina storica.

A prendere questa volta, della vegetazione nei pressi del vecchio ospedale.

L’incendio per cause ancora ignote, è divampato intorno alle ore 11.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, per scegliere e mettere in sicurezza l'area.

INCENDIO DI STERPAGLIE ALLA COLLINA STORICA 1/4 Successivo »

In questi casi, la prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell’anno, più che mai, necessaria.

Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.