🔴 Incendio di sterpaglie sulla SS121 all'altezza di Misterbianco: code

Una densa colonna di fumo si è alzata nel pomeriggio lungo la SS121. Disagi alla circolazione in direzione Paternò.

Un incendio di sterpaglie è stato segnalato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, lungo la Strada Statale 121, all'altezza di Misterbianco.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione ai margini della carreggiata, generando una vistosa colonna di fumo visibile anche da diversi chilometri di distanza. La presenza del fumo e la curiosità degli automobilisti stanno causando forti rallentamenti alla circolazione.

Secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione, si registrano lunghe code in direzione Paternò, con disagi per gli automobilisti in transito lungo l'importante arteria stradale.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali sull'eventuale presenza dei Vigili del Fuoco o di altre squadre di emergenza sul posto, né risultano segnalazioni di persone coinvolte.

La situazione è in evoluzione e seguiranno eventuali aggiornamenti.