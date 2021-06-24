INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE, PAURA IN VIA CESAREA
Un incendio di sterpaglie e rovi è divampato intorno alle ore 14 a Paternò.
Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo privato vicino ad alcune abitazioni ed attività commerciali nel perimetro tra le vie Cesarea e la via Balatelle.
Paura per gli abitanti della via Cesarea a causa delle fiamme molto vicino alle abitazione, che sono state immediatamente evacuate.
Tutt'altro che semplice, il lavoro dei Vigili del Fuoco nel raggiungere i terreni ricoperti da alberi e rovi in cui le fiamme, alimentate dal vento, si espandevano a vista d’occhio, fino a lambire le abitazioni
Ad operare i Vigili del Fuoco di Adrano e di Linguaglossa, presenti anche i Carabinieri della locale stazione ed un'ambulanza del 118 a scopo precauzionale.
Una densa nube di fumo grigio era visibile da tutta la città
Fortunatamente non si registrano feriti