INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE, PAURA IN VIA CESAREA

24 giugno 2021 21:09
News
Un incendio di sterpaglie e rovi  è divampato intorno alle ore 14 a Paternò.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo privato vicino ad alcune abitazioni ed attività commerciali nel perimetro tra le vie Cesarea e la via Balatelle.

Paura per gli abitanti della via Cesarea a causa delle fiamme molto vicino alle abitazione, che sono state immediatamente evacuate.

Tutt'altro che semplice, il lavoro dei Vigili del Fuoco nel  raggiungere i terreni ricoperti da alberi e rovi in cui le fiamme, alimentate dal vento, si espandevano a vista d’occhio, fino a lambire le abitazioni

Ad operare i Vigili del Fuoco di  Adrano e di Linguaglossa,  presenti anche i Carabinieri della locale stazione ed un'ambulanza del 118 a scopo precauzionale.

Una densa nube di fumo grigio era visibile da tutta la città

Fortunatamente non si registrano feriti

 

