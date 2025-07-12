INCENDIO DI VASTE DIMENSIONI LUNGO LA SS 121 TRA PALAZZOLO E CATANIA: TRAFFICO RALLENTATO E VISIBILITÀ RIDOTTA
Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di oggi, sabato 12 luglio 2025, lungo la strada statale 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Palazzolo e la direzione Catania. Le fiamm...
Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di oggi, sabato 12 luglio 2025, lungo la strada statale 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Palazzolo e la direzione Catania.
Le fiamme stanno interessato le sterpaglie e la vegetazione ai margini della carreggiata, provocando una densa colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.
Il fumo ha reso difficoltosa la visibilità per gli automobilisti, causando rallentamenti al traffico e momenti di tensione lungo il tratto interessato.
Per motivi di sicurezza, è stata temporaneamente chiusa una carreggiata per consentire le operazioni di spegnimento.
Sul posto stanno operando almeno tre mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nel contenimento e nello spegnimento del rogo.
Presente anche una pattuglia dei carabinieri per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dei presenti.
La situazione è in continuo aggiornamento. Seguiranno ulteriori dettagli.