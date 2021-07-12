INCENDIO DISTRUGGE L’AZIENDA DI EMANUELE FELTRI

"E' finito tutto, 10 anni della mia vita!!!, addio sogno di Sciddicuni", La voce è quella di Emanuele Feltri, l'agricoltore i divenuto simbolo di chi resiste ai soprusi e cerca di difendere la propri...

A cura di Redazione

