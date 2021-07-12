INCENDIO DISTRUGGE L’AZIENDA DI EMANUELE FELTRI
"E' finito tutto, 10 anni della mia vita!!!, addio sogno di Sciddicuni", La voce è quella di Emanuele Feltri, l'agricoltore i divenuto simbolo di chi resiste ai soprusi e cerca di difendere la propria terra, in una terra, da cui spesso si fugge per l'impossibilità di trovare un futuro.
Uno dei tanti incendi che si sono verificati nelle scorse ore nel comprensorio, hanno coinvolto la sua azienda, a Sciddicuni, nel territorio di Paternò
Gravissimi i danni nella sua azienda, alberi di ulivo secolari sono andati perduti, morte bruciate le galline presenti all'interno dell'attività e gravi ustioni il suo cane
"Chi è che appicca tutti questi incendi in contemporanea?? conclude il video.denuncia di Emanuele Feltri.