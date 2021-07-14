INCENDIO DISTRUGGE L’AZIENDA DI EMANUELE FELTRI, PARTITA RACCOLTA FONDI SU GOFUNDME
Tam tam social dove quello che è successo nei giorni scorsi a Emanuele Feltri, dove uno dei tanti incendi che si sono verificati, ha coinvolto la sua azienda, a Sciddicuni, nel territorio di Paternò.
Gravissimi sono stati i danni nella sua azienda, alberi di ulivo secolari sono andati perduti, morte bruciate le galline presenti all’interno dell’attività e gravi ustioni il suo cane
Sulla piattaforma gofundme è partita una raccolta fondi per far si che non vincano le mafie, ne va del nostro futuro.
Mentre scriviamo sono state raccolte poco più di 2.700 euro su un obiettivo di 20.000 euro.
Questo il messaggio:
Aiutiamo Emanuele Feltri a tenere vivo il suo sogno di vivere con dignità e in armonia con il territorio della contrada siciliana di Sciddicuni. Dopo numerose intimidazioni il suo terreno è stato distrutto da un incendio, con ogni probabilità doloso. Conosciamo bene gli sporchi interessi che spesso minacciano il lavoro degli agricoltori del sud, diamo una mano ad Emanuele per far si che non vincano le mafie, ne va del nostro futuro.
Proviamoci tutti insieme! Grazie a tutti”
