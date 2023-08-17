INCENDIO DISTRUGGE NELLA NOTTE AUTO A PATERNO', PROBABILE DOLO

Nella notte del 17 agosto 2023, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto Fiat Panda vecchio modello a Paternò.I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini e sono intervenuti pront...

A cura di Redazione 17 agosto 2023 20:07

Condividi