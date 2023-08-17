INCENDIO DISTRUGGE NELLA NOTTE AUTO A PATERNO', PROBABILE DOLO
Nella notte del 17 agosto 2023, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto Fiat Panda vecchio modello a Paternò.
I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini e sono intervenuti prontamente intorno alle 2:30 per domare le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio.
Il loro rapido e professionale intervento ha permesso di controllare l’incendio in breve tempo, evitando danni ulteriori.
L’auto ha riportato danni significativi, soprattutto nella parte anteriore.
Le autorità stanno concentrando i loro sforzi per gettare luce sulla causa dietro questo tragico incendio.
Le prime analisi indicano che l'incendio potrebbe essere stato provocato deliberatamente, sollevando il sospetto di un possibile atto doloso.
Le indagini sono attualmente in corso, affidate ai carabinieri, che lavorano instancabilmente per scoprire la verità dietro l'innesco delle fiamme.