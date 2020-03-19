INCENDIO DOBLO' SULLA TANGENZIALE

Un furgone Fiat Doblò, di proprietà di una Onlus e utilizzato per il trasporto degli emodializzati, è stato completamente distrutto dalle fiamme questa sera intorno alle 17,30.L’episodio è avvenuto su...

Un furgone Fiat Doblò, di proprietà di una Onlus e utilizzato per il trasporto degli emodializzati, è stato completamente distrutto dalle fiamme questa sera intorno alle 17,30.

L’episodio è avvenuto sulla Tangenziale di Catania in direzione Messina nel tratto compreso tra Misterbianco e San Giovanni Galermo. Da quanto appreso, sul mezzo era presente solo l’autista che tornava in sede dopo avere effettuato un servizio.

L’autista ha visto del fumo uscire dal vano motore, e dopo essere sceso, indenne, ha visto le fiamme divorare il mezzo. Sul posto una squadra di vigili del fuoco, che ha estinto il rogo, e una pattuglia della Polizia Stradale, che ha coadiuvato i soccorsi, anche se a causa del blocco per il coronavirus, la strada non era molto trafficata.