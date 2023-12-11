Incendio e esplosione in un'abitazione di Paternò: soccorsi sul posto

Nella giornata odierna, un incendio seguito da un'esplosione ha scosso l'abitazione situata in via Alecci a Paternò. Le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Catania, con il supporto del distacc...

Nella giornata odierna, un incendio seguito da un'esplosione ha scosso l'abitazione situata in via Alecci a Paternò.

Le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Catania, con il supporto del distaccamento locale, sono intervenute prontamente per gestire l'emergenza.

Le operazioni sono attualmente in corso per garantire la sicurezza dell'abitazione e dell'intera area colpita dall'esplosione. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118, coordinando gli sforzi per fronteggiare la situazione.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma sembra che l'esplosione sia stata causata da una bombola di gas. Il boato risultante è stato così potente da essere udito dai vicini e distintamente anche a distanza considerevole.

Fortunatamente, non si registrano feriti, un sollievo in mezzo alla drammaticità dell'evento.

L'aggiornamento costante sarà fornito per tenere informati i cittadini sulla situazione in evoluzione.