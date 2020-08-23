95047

INCENDIO FIENILE A PATERNÒ IN CONTRADA CAFARO

23 agosto 2020 17:27
Un vasto incendio sta interessando il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano sta ancora lavorando allo spegnimento del fienile e di strutture provvisionali poste in adiacenza a quella principale.

Non sono stati segnalati animali coinvolti nell'incendio o danni a persone.

Le ricerche delle cause dell'incendio saranno avviate ad intervento di spegnimento ultimato.

