INCENDIO FIENILE A PATERNÒ IN CONTRADA CAFARO
Un vasto incendio sta interessando il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamen...
A cura di Redazione
23 agosto 2020 17:27
Un vasto incendio sta interessando il fienile di un'azienda agricola e diversi alberi di ulivo, in Contrada Cafaro, sul territorio del Comune di Paternò.
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano sta ancora lavorando allo spegnimento del fienile e di strutture provvisionali poste in adiacenza a quella principale.
Non sono stati segnalati animali coinvolti nell'incendio o danni a persone.
Le ricerche delle cause dell'incendio saranno avviate ad intervento di spegnimento ultimato.
INCENDIO FIENILE A PATERNÒ IN CONTRADA CAFARO