95047

INCENDIO FURGONE SULLA SS192 ALL'INTERNO DI UN RIFORNIMENTO DISMESSO

L'incendio di un furgone sulla SS 192, si è verificato poco dopo le 13,00 di oggi, nei pressi dello svincolo in direzione Caltagirone.Il furgone incendiato si trovava all'interno di un rifornimento di...

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2019 18:29
INCENDIO FURGONE SULLA SS192 ALL'INTERNO DI UN RIFORNIMENTO DISMESSO -
Dintorni
Condividi

L'incendio di un furgone sulla SS 192, si è verificato poco dopo le 13,00 di oggi, nei pressi dello svincolo in direzione Caltagirone.

Il furgone incendiato si trovava all'interno di un rifornimento di carburante dismesso.

Sul posto si è recata una squadra operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ed un'autobotte di rincalzo.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno circoscritto e spento l'incendio che aveva già avvolto completamente il mezzo e messo in sicurezza l'area circostante.

Non sono stati riferiti danni a persone.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047