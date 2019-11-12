INCENDIO FURGONE SULLA SS192 ALL'INTERNO DI UN RIFORNIMENTO DISMESSO

L'incendio di un furgone sulla SS 192, si è verificato poco dopo le 13,00 di oggi, nei pressi dello svincolo in direzione Caltagirone.Il furgone incendiato si trovava all'interno di un rifornimento di...

L'incendio di un furgone sulla SS 192, si è verificato poco dopo le 13,00 di oggi, nei pressi dello svincolo in direzione Caltagirone.

Il furgone incendiato si trovava all'interno di un rifornimento di carburante dismesso.

Sul posto si è recata una squadra operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ed un'autobotte di rincalzo.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno circoscritto e spento l'incendio che aveva già avvolto completamente il mezzo e messo in sicurezza l'area circostante.

Non sono stati riferiti danni a persone.