INCENDIO IERI SERA IN UN’OFFICINA DI PNEUMATICI DI CATANIA. EVACUATI DIVERSI APPARTAMENTI

Un incendio è divampato poco dopo le 20 di ieri sera all’interno di un’officina per pneumatici, che si trova al piano terra di uno stabile di quattro piani al Villaggio Sant’Agata, Zona B civico 156 a Catania.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e anche un’autobotte, un’autoscala e un carro logistico.

Le operazione di spegnimento delle fiamme sono ancora incorso e, in modo precauzionale, gli appartamenti soprastanti sono stati evacuati. Al momento, non risultano persone rimaste ferite o intossicate.

Ancora da accertare le cause dell’incendio.