INCENDIO IN ABITAZIONE A CATANIA, VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN BASSOTTO

Un incendio è divampato stamattina in un'abitazione di Catania. Quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo era attivo e il proprietario dell'immobile era fuori, in salvo, ma il suo cane, un bassotto di nome Oscar, era rimasto bloccato nella casa già completamente invasa dal fumo e minacciata dalle fiamme.

I pompieri, in pochi minuti, sono riusciti ad entrare in sicurezza e a trarre in salvo l'animale, riaffidandolo alle cure del suo proprietario. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118 e della Polizia.