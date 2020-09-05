INCENDIO IN CASA A PIANO TAVOLA: 7 INTOSSICATI TRA CUI UNA DONNA INCINTA

Tanta paura questo pomeriggio a Piano Tavola frazione di Belpasso dove in via Mongibello, al primo piano di una abitazione è scoppiato un incendio.Sette intossicati è questo il bilancio, si tratta 4 m...

Tanta paura questo pomeriggio a Piano Tavola frazione di Belpasso dove in via Mongibello, al primo piano di una abitazione è scoppiato un incendio.

Sette intossicati è questo il bilancio, si tratta 4 minori e tre adulti di cui una donna incinta, quest'ultima è stata tratta in salvo dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Paternò.

Le persone intossicate sono state trasportate negli ospedali “Garibaldi” Nesima e al Policlinico di Catania.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, la squadra del Distaccamento Sud, l'autoscala e la vettura con il funzionario di servizio sono giunti sul posto.

Accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze per prestare le prime cure e trasferirle in ospedale per le cure del caso.

Sul posto pure i Carabinieri di Belpasso.

La strada è rimasta bloccata per consentire l'operazioni di soccorso e bonifica

https://youtu.be/r_XkWkryPks