INCENDIO IN MANSARDA A PATERNÒ: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CORSO ITALIA

Paternò, 21 settembre 2024 - Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Corso Italia, nei pressi di Piazza Rosario Livatino, per un incendio che ha interessato secondo le primissime informazioni la mansarda di una palazzina.

L'allarme è stato dato dai residenti della zona, preoccupati dal fumo che fuoriusciva visibilmente dall'ultimo piano dell'edificio.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, che hanno iniziato le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell'area. Successivamente, per garantire un intervento più efficace e approfondito, è stata inviata anche un'autoscala dal Comando Provinciale di Catania, che ha permesso di effettuare verifiche accurate sulla copertura della mansarda e sulle condizioni strutturali.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti e l'incendio sembra essere stato circoscritto prima che potesse propagarsi ad altre parti dell’edificio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che possa trattarsi di un guasto elettrico.