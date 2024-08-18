INCENDIO IN UN ABITAZIONE A SANTA MARIA DI LICODIA , VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
Nella serata di oggi, un incendio si è verificato in un'abitazione a Santa Maria di Licodia, nella zona di via Poggio dell'Aquila.
Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto parte della struttura.
All'interno dell'abitazione si trovavano bombole di gas, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione.
Fortunatamente, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, intervenuti prontamente, sono riusciti a mettere in sicurezza la zona, portando le bombole fuori dall'abitazione prima che potessero esplodere.
Grazie alla tempestività dell'intervento, l'incendio è stato domato senza che si registrassero feriti.
Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire le cause del rogo.