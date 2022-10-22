INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A CATANIA. I VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN 60ENNE
Paura in una casa di Catania nella mattina di oggi 22 Ottobre 2022.
Un incendio ha praticamente carbonizzato parte di un appartamento in via Raccuglia, costringendo i pompieri a un difficile intervento con l’autoscala.
I vigili del fuoco sono entrati attraverso un balcone, sul quale si trovava un sessantenne in stato di shock che non ha voluto aprire la porta e che era già stato protagonista in passato di altre segnalazioni. Fortunatamente era illeso.
I pompieri sono arrivati in tempo per impedire che le fiamme si propagassero a tutta la casa e la distruggessero.