INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A CATANIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
A cura di Redazione
09 gennaio 2023 16:27
AGGIORNAMENTO
Trovato completamente carbonizzato il corpo di una persona all'interno dell'appartamento.
Un Incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 9 Gennaio 2023 Viale Angelo Vasta 33 a Catania, zona Cannizzaro.
Sul posto stanno operando la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, autoscala e autobotte dalla Sede Centrale.
Il fuoco sta interessando 1° piano e mansarda.
Si pensa ci possano essere persone all’interno.
IN AGGIORNAMENTO
