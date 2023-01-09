95047

INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A CATANIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

AGGIORNAMENTOTrovato completamente carbonizzato il corpo di una persona all'interno dell'appartamento. Un Incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 9 Gennaio 2023 Viale Angelo Vasta 33 a Catania,...

A cura di Redazione Redazione
09 gennaio 2023 16:27
AGGIORNAMENTO

Trovato completamente carbonizzato il corpo di una persona all'interno dell'appartamento.

Un Incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 9 Gennaio 2023 Viale Angelo Vasta 33 a Catania, zona Cannizzaro.

Sul posto stanno operando la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, autoscala e autobotte dalla Sede Centrale.

Il fuoco sta interessando 1° piano e mansarda.

Si pensa ci possano essere persone all’interno.

IN AGGIORNAMENTO

