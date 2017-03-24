95047

INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL CORTILE CIANCIO

Forse una pentola dimenticata sui fornelli accesi, in cucina, oppure un cortocircuito è stata la causa che ha distrutto questa mattina l'abitazione al primo piano del Cortile CiancioL'immobile è andat...

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2017 14:43
INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL CORTILE CIANCIO -
Cronaca
Condividi

Forse una pentola dimenticata sui fornelli accesi, in cucina, oppure un cortocircuito è stata la causa che ha distrutto questa mattina l'abitazione al primo piano del Cortile Ciancio

L'immobile è andato quasi completamente distrutto. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa  allertati dal fumo che usciva.

Per fortuna, non si registrano feriti, la proprietaria si trovava fuori casa al momento dell'incendio 

Sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme.

INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL CORTILE CIANCIO
INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL CORTILE CIANCIO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047