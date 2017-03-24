INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL CORTILE CIANCIO
Forse una pentola dimenticata sui fornelli accesi, in cucina, oppure un cortocircuito è stata la causa che ha distrutto questa mattina l'abitazione al primo piano del Cortile CiancioL'immobile è andat...
A cura di Redazione
24 marzo 2017 14:43
Forse una pentola dimenticata sui fornelli accesi, in cucina, oppure un cortocircuito è stata la causa che ha distrutto questa mattina l'abitazione al primo piano del Cortile Ciancio
L'immobile è andato quasi completamente distrutto. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa allertati dal fumo che usciva.
Per fortuna, non si registrano feriti, la proprietaria si trovava fuori casa al momento dell'incendio
Sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme.
INCENDIO IN UN APPARTAMENTO AL CORTILE CIANCIO