Incendio in un appartamento in via Sardegna
Sul posto, i Vigili del Fuoco: le fiamme sarebbero partite da una pentola “dimenticata” sui fornelli
A cura di Redazione
20 gennaio 2016 17:41
95047.it Una pentola con l’olio lasciata sui fornelli, una telefonata che fa distrarre la donna ed una parte dell’appartamento finisce a fuoco. E’ accaduto oggi pomeriggio in uno stabile di via Sardegna a Paternò.
Per fortuna, non si registrano feriti e - danni materiali a parte - c’è solo da tirare un sospiro di sollievo per essere scampati a quella che poteva essere una tragedia.
Sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed un’ambulanza del 118.