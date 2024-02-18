INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN ZONA PALAZZOLO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Un incendio è scoppiato pochi minuti fa in un appartamento situato in Via Giuseppe Parini, la strada adiacente alla superstrada SS121, vicino allo svincolo Palazzolo.Al momento, i dettagli sono scarsi...

Un incendio è scoppiato pochi minuti fa in un appartamento situato in Via Giuseppe Parini, la strada adiacente alla superstrada SS121, vicino allo svincolo Palazzolo.

Al momento, i dettagli sono scarsi, ma si osserva un denso fumo grigio provenire dall'edificio.

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sulla scena e stanno operando con l'ausilio di un'autoscala proveniente da Catania per spegnere l'incendio e garantire la sicurezza della zona.

Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO